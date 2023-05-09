عجوز يتخلى عن راتبه التقاعدي لمشاهدة إنتر

ذهب إنريكو فانزيني المشجع العاشق لإنتر ميلان إلى ملعب سان سيرو لمشاهدة فريقه يلعب لأول مرة عام 2022 وكان عمره 99 عاما.

وقال فانزيني (100 عاما) لرويترز يوم الثلاثاء: بدأ شغفي عندما كنت في السابعة من عمري، لم أتمكن من الذهاب للملعب ولم يكن لدي مال.

مادة اعلانية

ويتطلع فانزيني الآن إلى مواجهة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد الغريم المحلي ميلان، وسيتابع مباراة الذهاب من مسكنه المريح لرعاية المسنين في مدينة بادوا الشمالية.

وقال وهو يرتدي قميص إنتر ميلان وكتب اسمه على ظهره : دعوت الله أن يمنحني فرحة فوز إنتر وأتمنى تحقيق ذلك. سأفعل أي شيء من أجل الفوز، بما في ذلك التخلي عن معاش تقاعدي الصغير.

ووقع فانزيني، الذي كان جنديا في الجيش الإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية، في الأسر على يد الألمان بعد استسلام إيطاليا للحلفاء عام 1943، وبعد عودته إلى بلاده عمل سائق حافلة وشاحنة.

وبدأ فانزيني، الذي حصل على قميص إنتر ميلان من النادي بمناسبة عيد ميلاده المئة، في الإدلاء بشهادته حول تجاربه خلال الأسر في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

ويبدأ صباحه من خلال النظر من النافذة في انتظار وصول صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الصحيفة الرياضية الأكثر شعبية في إيطاليا. ويملك أيضا جهازا لوحيا "آيباد" وتعلم كيفية مشاهدة المباريات من خلال التطبيقات.