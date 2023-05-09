كارديف يقاضي نانت ويطلب التعويض عن أضرار صفقة الراحل سالا

قال نادي كارديف سيتي يوم الثلاثاء، إنه يستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية ضد نانت بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بأن محكمة التحكيم الرياضية ليست مختصة بالنظر في مطالبته بتعويضات عن انتقال الراحل إميليانو سالا.

وسقطت طائرة تقل سالا في القنال الإنجليزي بينما كان في طريقه للانضمام إلى كارديف مقابل 15 مليون جنيه إسترليني (18.21 مليون دولار) من نانت الفرنسي في 2019، ما أدى إلى مقتله هو والطيار.



وطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من كارديف دفع القسط الأول من رسوم الانتقال المتفق عليها قبل وفاة سالا، والتي بلغت ستة ملايين يورو (6.60 مليون دولار)، وحُرم من الانتقالات في ديسمبر بعد إخفاقه في دفع المبلغ.

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وبعد رفض استئناف كارديف أمام محكمة التحكيم الرياضية، دفعوا المبلغ الذي رفع الفيفا بعده الحظر، لكن النادي الويلزي ذهب بعد ذلك إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وقال النادي الويلزي في بيان: قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية أن محكمة التحكيم الرياضية ليست مختصة للنظر في مطالبة كارديف سيتي بالتعويض عن الأضرار ضد نانت. هذه ليست مفاجأة وقد أعد النادي بالفعل إجراءات قانونية منفصلة ضدهم والتي ستبدأ على الفور، حيث يجب أن يتحمل نانت المسؤولية عن الحادث (رحلة تحطم الطائرة التي نظمها وكيلهم). سيكون هذا لاسترداد ما دفعه النادي لإميليانو والأضرار الإضافية لمزيد من الخسائر اللاحقة.



وهبط كارديف في نهاية موسم 2018-2019 للدرجة الثانية بعد احتلاله المركز 18 ولم يصعد لدوري الأضواء منذ ذلك الحين.