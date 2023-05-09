ليفاندوفسكي يتنكر لدورتموند.. ويقف مع بايرن

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه يأمل في فوز بايرن ميونخ في صراعه الشرس مع بوروسيا دورتموند على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما مثل الناديين في السنوات الماضية.
وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة "شبورت 1" الألمانية على هامش حفل توزيع جوائز "لوريوس" الرياضية الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس: دائما ما سأكون في صف بايرن ميونخ، سمعت أن الكثيرين في ألمانيا وأوروبا يعتقدون أنه من الأفضل أن يتوج دورتموند. لكنني دائما ما سأكون في صف بايرن ميونخ، وبالتالي لا أؤيد ذلك.
ولعب ليفاندوفسكي (34 عاماً) دورتموند بين عامي 2010 و2014 قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الذي لعب له طوال ثمانية أعوام وحقق معه عدة أرقام قياسية تهديفية كما فاز معه بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال في عام 2020، ضمن العديد من الألقاب.
ويتصدر بايرن ميونخ الدوري الألماني حاليا بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند، وذلك قبل ثلاث مراحل فقط من نهاية المسابقة.
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