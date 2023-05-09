نوير يظهر في تدريبات بايرن ميونخ

ذكرت تقارير صحافية يوم الثلاثاء أن مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ، شارك في تدريبات داخل الملعب للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الساق العام الماضي.

وتعرض نوير قائد بايرن ومنتخب ألمانيا لكسر في الساق في ديسمبر الماضي عقب نهاية مونديال قطر 2022، أثناء قيامه بالتزلج.

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وفي الأسبوع الماضي، ذكر تقرير نشره الموقع الرسمي لبايرن ميونخ أن برنامج تأهيل نوير يسير وفق الخطة المرسومة، بهدف تجهيزه لفترة الإعداد التي تسبق الموسم الجديد.

ونقلت صحيفة "بيلد" يوم الثلاثاء عن نوير قوله إن: عملية التأهيل تسير بشكل جيد للغاية ومرض، كما أن الأشعة التي خضعت لها مؤخرا جاءت جيدة، استمتع بالمضي قدما يوما بعد يوم ، نحن جميعا نشعر بالتفاؤل.

ويتطلع نوير لأن يصبح الحارس الأساسي لبايرن مجددا لدى عودته، بعد تعاقد النادي البافاري مع الحارس السويسري يان سومر من صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ مطلع العام الجاري، بعقد يمتد حتى 2024، ليعوض غياب نوير، لكنه تعرض لانتقادات مؤخرا بسبب تراجع مستواه.