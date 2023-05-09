والده: ميسي لم يتفق مع أي نادٍ.. وسينتظر نهاية الموسم

نفى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الحائز على كأس العالم الأخيرة مع بلاده، الأخبار التي ربطت نجله بالانتقال إلى فريق جديد، مشيراً إلى أن "ليو" سيؤجل حسم مستقبله حتى نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع النادي الفرنسي الصيف المقبل، إذ انضم إلى صفوفه صيف 2021 قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

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وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، يوم الثلاثاء، إلى أن نجم كرة القدم الأرجنتيني سيلعب الموسم المقبل في السعودية، إذ نقلت عن مصادر لم تسمها: "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل. دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له".

ورد والد ليونيل ميسي على الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع، ببيان عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أوضح خلاله أن نجله لم يتفق مع أي ناد.



بيان والد ميسي عبر "إنستغرام"

وقال: "لا يوجد شيء على الإطلاق مع أي ناد للموسم المقبل، لن يتم اتخاذ القرار قبل أن ينهي ميسي الموسم مع باريس سان جيرمان، بمجرد انتهاء الموسم، سيكون الوقت مناسبا للتحليل ومعرفة ما هو موجود، ثم اتخاذ القرار".

وأضاف خورخي في بيانه: "هناك دائما شائعات، ويستخدم الكثيرون اسم ليونيل لاكتساب الشهرة، ولكن هناك حقيقة واحدة فقط، ويمكننا أن نؤكد أنه لا يوجد شيء مع أي شخص، لا شفهياً ولا رسمياً، ولن يكون هناك أي شيء حتى نهاية الموسم".