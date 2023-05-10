أسطورة مانشستر يونايتد يعترف: أخطأت بحق محمد صلاح

اعترف غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل التلفزيوني الحالي أنه أخطأ بحق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عندما اعتقد بأنه "لاعب الموسم الواحد" لكن الأخير ظل يرد عليه موسماً بعد موسم.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 9 مباريات متتالية على ملعب "أنفيلد" وآخر من يسجل 100 هدف على ذات الملعب، كما أصبح خامس هدافي النادي الأحمر عبر التاريخ برصيد 186 هدفاً، وبلغ هدفه رقم 30 في جميع البطولات الموسم الحالي.

مادة اعلانية

وكتب نيفيل عبر موقع "سكاي سبورت" يوم الأربعاء: أن يسجل صلاح 30 هدفاً في موسم صعب كهذا بالنسبة لليفربول فهو أمر مثير للإعجاب، فمن خلال أهدافه استطاع إنقاذ ما تبقى من موسم ليفربول.



وأتبع: محمد صلاح دائماً موجود ويتحمل المسؤولية، عندما يحتاجه الفريق فهو يظهر في الوقت المناسب ولم يخذل الفريق أو الجماهير إطلاقاً، لقد ظل يفعل هذا لفترة طويلة، فهو مزيج من الأداء الفني الرفيع والتميز بالإضافة إلى العمل الدؤوب.

واعترف ثاني أكثر لاعب ارتدى قميص مانشستر يونايتد عبر التاريخ: كنت أقول سابقاً بأنه لاعب الموسم الواحد، وأظن أنه سينتهي بعد موسمه الأول الرائع مع ليفربول، لكنني كنت مخطئاً، لقد استمر بالرد علي موسماً تلو الآخر، حتى عندما اقترب من الكرة الذهبية وخسرها، عاد أقوى، وحتى الموسم الحالي لا يعتبر أفضل مواسمه على الصعيد الشخصي أو حتى بالنسبة للفريق، لكنه بالنهاية استطاع تسجيل 30 هدفاً، وهذا أمر مذهل.



