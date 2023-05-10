أنشيلوتي: أهدرنا فرصة الفوز على مانشستر سيتي

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه كان يستحق الفوز على مانشستر سيتي لكنه راض عن الأداء بعد التعادل 1-1 في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وعانى ريال مدريد في بداية المباراة لكنه سيطر على المواجهة بعد التقدم بتسديدة رائعة من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 36.



وفشل ريال مدريد في تعزيز تفوقه على الرغم من صناعة العديد من الفرص قبل أن يدرك كيفن دي بروين التعادل للفريق الضيف بتسديدة منخفضة رائعة في منتصف الشوط الثاني.



وأبلغ أنشيلوتي محطة "موفيستار": كافحنا وأعتقد أننا كنا نستحق الفوز. كانت مباراة جيدة ونخوض مباراة الإياب بشعور إيجابي. النتيجة لم تكافئنا على ما قدمناه على أرض الملعب لكن المواجهة ستكون متقاربة حتى الدقيقة الأخيرة.



وأتبع: سيتي استحوذ على الكرة أكثر في أول نصف ساعة لكن هذا لم يقلقنا لأننا تمركزنا بشكل جيد في الدفاع وانتظرنا التحول الهجومي الفعال، كنا أفضل في التحول للهجوم في الشوط الثاني... كان يجب أن نفوز لكن الأمور جيدة.

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