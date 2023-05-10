الخميس.. سحب قرعة كأس آسيا 2023

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الآسيوية الخميس صوب الدوحة لمتابعة حفل مراسم قرعة النسخة الثامنة عشرة من بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام بين 12 يناير إلى العاشر من فبراير 2024 مطلع العام المقبل في قطر.

وكان من المقرر أن تستضيف الصين هذه النسخة في منتصف العام الحالي، ولكنها اعتذرت في العام الماضي عن عدم الاستضافة بسبب تفشي جائحة كورونا في ذلك الوقت، وحصلت قطر على حق الاستضافة لتكون المرة الثالثة في تاريخ البطولة التي تقام فيها النهائيات على الملاعب القطرية بعد نسختي 1988 و2011.

مادة اعلانية

وتم الإعلان عن المستويات الأربعة التي تنتمي إليها منتخبات البطولة طبقا للتصنيف الجديد للمنتخبات، والصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ويضم كل من هذه المستويات ستة منتخبات، إذ يضم المستوى الأول المنتخب القطري بالإضافة إلى منتخبات اليابان، وإيران، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والسعودية، ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق، والإمارات، وعُمان، وأوزبكستان، والصين، والأردن.

ويضم المستوى الثالث منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين وفيتنام وقيرغيزستان ولبنان، فيما يضم المستوى الرابع منتخبات الهند وطاجيكستان وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وإندونيسيا.

وكانت النسخة الأولى من البطولة انطلقت في 1956، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة تدريجيا من أربعة منتخبات بكل من النسخ الثلاثة الأولى حتى بلغ 24 منتخبا في النسخة الماضية عام 2019 بالإمارات.