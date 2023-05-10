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أوراوا
ساغان توسو سجل هدفين في الشوط الثاني

بعد أيام من فوزه بدوري أبطال آسيا.. أوراوا يسقط

العربية.نت
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فاز ساغان توسو على مضيفه أوراوا ريد دياموندز 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء في الجولة الثانية عشرة من الدوري الياباني لكرة القدم، في أول لقاء يخوضه الأخير عقب فوزه ببطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة.

وسجل يويتشي ناغانوما وكوهاي تيزوكا هدفى ساغان توسو في الدقيقتين 70 و75، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد أوراوا ريد دياموندز عند 17 نقطة في المركز الثامن.

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وتوج أوراوا ريد دياموندز بطلا لآسيا للمرة الثالثة في تاريخه، يوم السبت الماضي بعدما تغلب على الهلال السعودي 2 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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