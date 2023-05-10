غريليش: ريال مدريد سيعاني في الإياب

يرى جاك غريليش جناح مانشستر سيتي أنه من الصعب جداً على أي منافس إيقاف فريقه على ملعب الاتحاد عندما يستضيف ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحقق سيتي التعادل 1-1 ذهاباً في العاصمة الإسبانية الثلاثاء بعد أن ألغى كيفن دي بروين هدف فينيسيوس جونيور الافتتاحي لريال.
ولم يخسر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعبه منذ نوفمبر/تشرين الثاني وسيسعى لتعزيز هذا السجل في مباراة الإياب في 17 مايو المقبل.
وقال غريليش لشبكة "بي.تي سبورت": نشعر أنه لا يمكن إيقافنا في ملعب الاتحاد، جئنا إلى هنا لمحاولة الفوز. أظهرنا شخصيتنا بعد التأخر بهدف، وفي النهاية، أعتقد أنها كانت نتيجة عادلة. أتيحت لهم فرصهم وحصلنا أيضا على بعض الفرص.
ويطارد سيتي ثلاثة ألقاب هذا الموسم بعد أن حجز مكانه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة قبل أربع مباريات متبقية.
وقال غريليش إن الفريق تعلم الكثير منذ أن خسر أمام ريال مدريد في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وأضاف الدولي الإنجليزي: نملك فريقا جديدا هذا العام يضم لاعبين مختلفين... لدينا المزيج المثالي بين اللاعبين أصحاب الخبرة والشبان الواعدين.
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