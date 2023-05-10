كان: مولر لن يرحل عن بايرن

نفى أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التكهنات التي تفيد بأن توماس مولر قد يرحل عن النادي عقب نهاية الموسم للحصول على وقت أطول للعب في مكان آخر.

وأكد كان في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الأسبوعية يوم الأربعاء :هذا لن يحدث، وإن حدث هذا سأقنعه بالبقاء بعبارات لا لبس فيها. توماس جاهز، لم يتلق إصابات ولديه شخصية قوية. إنه لاعب مهم للغاية للمنظومة بأكملها. متأكد من أن توماس سيلعب المزيد من المباريات معنا.

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وكانت نفس الصحيفة أشارت إلى أن توماس مولر كان يرغب بالرحيل عن بايرن لأنه غير راض عن الوقت الذي يحصل عليه للعب تحت قيادة المدرب السابق جوليان ناغلسمان، وخليفته توماس توخيل، إذ نادرا ما لعب مولر في التشكيل الأساسي للفريق مؤخرا.

ويلعب مولر (33 عاماً) مع بايرن ميونخ منذ أن كان يبلغ عشرة أعوام وشارك للمرة الأولى في البوندسليغا في عام 2008. وفاز بثلاثيتين مع الفريق في 2013 و2020، بالإضافة للعديد من البطولات، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم مع المنتخب الألماني.

وذكرت "بيلد" أن مولر يريد مواصلة اللعب في أعلى المستويات حتى عام 2024، وهو العام الذي سيشهد نهاية عقده مع بايرن.