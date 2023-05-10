مورينيو: إذا اتصل مسؤولو باريس علي.. فلن يجدوني

نفى جوزيه مورينيو مدرب روما تكهنات متزايدة بشأن توليه مسؤولية باريس سان جيرمان وذلك قبل استضافة باير ليفركوزن في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

ورغم تكهنات بتوليه مسؤولية الفريق الفرنسي بدلا من كريستوف غالتييه اعتبارا من الموسم المقبل، أكد مورينيو ولاءه لروما الذي يرتبط معه بعقد يمتد حتى 2024.

مادة اعلانية

وأبلغ مورينيو محطة "سكاي سبورت" إيطاليا يوم الأربعاء قبل مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفركوزن: إذا اتصلوا، فإنهم لن يجدوني.

ويلتقي مورينيو مجددا بتشابي ألونسو مدرب ليفركوزن الذي قام، خلال مسيرته كلاعب، بدور محوري في نجاح المدرب البرتغالي خلال حقبته في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013.



وسويا، ساعدا النادي في الفوز بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسبانية.