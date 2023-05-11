ألتراس باريس يقرر مقاطعة مباريات الفريق

كشفت رابطة جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم "كولكتيف ألتراس" يوم الأربعاء عن خطة لمقاطعة مباريات الفريق في الفترة المقبلة.
وستنطبق المقاطعة أيضا على مباريات فريق السيدات، وذلك ردا على سياسة النادي في الانتقالات والاهتمام بشراء ملعب "ستاد دو فرانس"، عوضا عن الملعب الحالي للفريق "بارك دي برانس".
وقالت الرابطة في بيان لها: الأحداث الأخيرة و حالة علاقتنا مع إدارة النادي تقودنا للاعتقاد بأن هذا هو الحل الأفضل والوحيد للحفاظ على المستقبل المشترك.
ولم يعد النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي، لاعب الفريق، يحظى بدعم الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده ولاعبين آخرين مثل النجم البرازيلي نيمار المصاب .
بالإضافة إلى ذلك، فقد أبدت الجماهير احتجاجها أمام منزل نيمار، الأمر الذي دعا إدارة النادي الفرنسي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية اللاعب الذي قد يغادر الفريق مع ميسي وآخرين.
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