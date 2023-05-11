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ميختاريان إنتر ميلان
ميختارين لحظة تسجيل الهدف الثاني

إنتر يهزم ميلان في 3 دقائق ويضع قدماً في النهائي

ميلان - د ب أ
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وضع إنتر ميلان الإيطالي قدما في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 2 - صفر على مضيفه وغريمه التقليدي ميلان يوم الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وافتتح البوسني إيدين دزيكو التسجيل لمصلحة إنتر في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف الأرميني هنريخ مخيتاريان الهدف الثاني في الدقيقة 11، ليقودا الفريق لتحقيق انتصاره الأول على ميلان في سجل مبارياتهما بدوري أبطال أوروبا.

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وأصبح يكفي إنتر الخسارة بفارق هدف وحيد في مباراة الإياب، التي تجرى يوم الثلاثاء القادم على نفس الملعب في حضور جماهيره، من أجل تأهله للمباراة النهائية في المسابقة التي توج بها 3 مرات كان آخرها عام 2010.

وينتظر الفائز من الديربي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الأسبوع القادم.

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