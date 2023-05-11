دجيكو يحذر إنتر من التراخي في الإياب

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حذر المهاجم البوسني إدين دجيكو فريقه إنتر ميلان الإيطالي من الاسترخاء بعد الفوز على ملعب مواطنه ميلان بهدفين دون رد في مواجهة الديربي التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وقال دجيكو صاحب الهدف الأول لإنتر ميلان في شباك ميلان لمنصة "أمازون برايم": بالطبع ندرك أن النتيجة جيدة، لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن مباراة الإياب على الورق ستكون خارج ملعبنا، ستكون بمثابة مباراة على أرضهم بالنسبة لهم، لكن في حضور جماهيرنا.
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وأضاف: علينا أن نتوخى الحذر لأن ميلان فريق جيد، لكن إذا لعبنا بنفس الطريقة التي ظهرنا بها فإننا نسير في الطريق الصحيح.
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