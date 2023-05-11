اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دجيكو إنزاغي
النجم البوسني سجل الهدف الأول في مباراة الثلاثاء

دجيكو يحذر إنتر من التراخي في الإياب

ميلان - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

حذر المهاجم البوسني إدين دجيكو فريقه إنتر ميلان الإيطالي من الاسترخاء بعد الفوز على ملعب مواطنه ميلان بهدفين دون رد في مواجهة الديربي التي جمعت بينهما مساء الأربعاء في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال دجيكو صاحب الهدف الأول لإنتر ميلان في شباك ميلان لمنصة "أمازون برايم": بالطبع ندرك أن النتيجة جيدة، لكن علينا أن نضع في الاعتبار أن مباراة الإياب على الورق ستكون خارج ملعبنا، ستكون بمثابة مباراة على أرضهم بالنسبة لهم، لكن في حضور جماهيرنا.

مادة اعلانية

وأضاف: علينا أن نتوخى الحذر لأن ميلان فريق جيد، لكن إذا لعبنا بنفس الطريقة التي ظهرنا بها فإننا نسير في الطريق الصحيح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا" مقابلة خاصة مع رئيس حزب العدالة والتنمية في ولاية إسطنبول "عثمان نوري كباك تبا"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط