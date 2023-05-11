فاردي: إنقاذ ليستر من الهبوط سيكون أكبر إنجازاتي

يرى جيمي فاردي إن بقاء ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز سيشكل أكبر إنجاز بمسيرته مع النادي مع تبقي ثلاث مباريات فقط بالموسم.



وقاد فاردي ليستر للتتويج باللقب بموسم 2015-2016 حين سجل 24 هدفا في واحدة من كبرى مفاجآت كرة القدم، لكن الفريق يصارع من أجل النجاة هذا الموسم ويوجد ضمن مراكز الهبوط حاليا بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.



وأبلغ فاردي محطة "توك سبورت" الإذاعية: أعتقد في هذه اللحظة أن النجاة من الهبوط ستشكل أكبر إنجازاتي، الأمر مهم لهذه الدرجة، المهمة شاقة وأعتقد أن الألم ليست كلمة كافية للتعبير عن شعوري الشخصي بعد الاستمرار في الدوري الممتاز لفترة طويلة.



وأتبع: بعد كل ما عشته من لحظات صعود وهبوط خلال فترتي هنا لم أرغب أبدا في رؤية الفريق في هذا الوضع، لذا من الصعب التعليق على موقفنا الحالي".



ويرى مهاجم منتخب إنجلترا السابق أنه من الصعب تحديد الأخطاء التي حدثت هذا الموسم في ليستر الذي أقال المدرب براندن روجرز الشهر الماضي.



وتابع: إذا سألت الناس قبل الموسم لن يتوقع 99 في المئة منهم ما يحدث الآن، من الصعب تحديد الأسباب التي جعلتنا في هذا الموقف.



ويستضيف ليستر، الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020-2021، ليفربول يوم الاثنين المقبل قبل أن يزور نيوكاسل يونايتد ثم يستقبل وست هام يونايتد في آخر جولة.

مادة اعلانية