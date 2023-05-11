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إسماعيل بن ناصر ميلان إنتر
بن ناصر خلال مباراة إنتر وميلان يوم الثلاثاء

ميلان يعلن انتهاء موسم الجزائري بن ناصر

ميلان - فرانس برس
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انتهى موسم لاعب الوسط الجزائري الدولي اسماعيل بن ناصر، بعد إعلان ناديه ميلان الإيطالي الخميس عن اضطراره للخضوع لجراحة في ركبته، بعد إصابة تعرّض لها خلال الخسارة أمام جاره إنتر الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ولم يعلن ميلان عن مدة غياب بن ناصر، لكنه أكّد لوكالة فرانس برس انه لن يلعب مجدداّ هذا الموسم، إذ سيخضع لجراحة في غضروف ركبته اليمنى، فيما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن فترة غياب الجزائري تتراوح بين 3 و4 أشهر.

واستُبدل بن ناصر (25 عاماً) في الدقيقة 17 من خسارة ميلان أمام جاره وغريمه ليقف أمام مهمة صعبة بقلب النتيجة في مباراة الرد الأسبوع المقبل.

ويحتل ميلان المركز الخامس في الدوري المحلي الذي أحرزه الموسم الماضي، ويصارع لضمان مركز مؤهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل.

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