روما ينتزع فوزاً صعبا من ضيفه ليفركوزن

حقق روما الإيطالي فوزاً صعباً على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 1-0 على الملعب الأولمبي في العاصمة في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري فضل هدف إدواردو بوفي في الدقيقة 63.

ويلتقي الفريقان إيابا الخميس المقبل على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن.

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ونجح روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور في سعيه إلى تعزيز حظوظه في مواصلة المشوار في المسابقة التي يعقد عليها آمالا كبيرة في ضمان تواجده في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تضاءلت حظوظه في حجز بطاقته عبر الدوري حيث يحتل المركز السابع.

وهي المرة الرابعة في السنوات الست الأخيرة التي يبلغ فيها روما الدور نصف النهائي في مختلف المسابقات القارية بعد 2018 عندما خرج على يد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ثم 2021 عندما خرج على يد مانشستر يونايتد في نصف نهائي الدوري الأوروبي والعام الماضي عندما تغلب على ليستر سيتي الإنجليزي في طريقه إلى لقب "المؤتمر الأوروبي" على حساب فينورد روتردام الهولندي.