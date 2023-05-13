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من لقاء ليدز ونيوكاسل

ليدز يتعادل مع نيوكاسل

لندن - د ب أ
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حرم ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل من استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وفشل نيوكاسل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ولكنه رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر يونايتد، الذي يستضيف وولفرهامبتون في وقت لاحق يوم السبت بمباراة أخرى في نفس المرحلة.

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وبادر ليدز بهز الشباك عن طريق لوك إيلنغ في الدقيقة السابعة، وأهدر زميله باتريك بامفورد ضربة جزاء في الدقيقة 28.

ورد نيوكاسل بهدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 و69، فيما سجل راسموس كريستنسن هدف التعادل لليدز في الدقيقة 79 ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الثامن عشر بجدول المسابقة.

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