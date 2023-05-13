ليدز يتعادل مع نيوكاسل

وضع القراءة
100% حجم الخط
حرم ليدز يونايتد ضيفه نيوكاسل من استعادة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتزع تعادلا ثمينا 2-2 معه يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.
وفشل نيوكاسل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ولكنه رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر يونايتد، الذي يستضيف وولفرهامبتون في وقت لاحق يوم السبت بمباراة أخرى في نفس المرحلة.
مادة اعلانية
وبادر ليدز بهز الشباك عن طريق لوك إيلنغ في الدقيقة السابعة، وأهدر زميله باتريك بامفورد ضربة جزاء في الدقيقة 28.
ورد نيوكاسل بهدفين من ضربتي جزاء في الدقيقتين 31 و69، فيما سجل راسموس كريستنسن هدف التعادل لليدز في الدقيقة 79 ليرفع الفريق رصيده إلى 31 نقطة ويتقدم للمركز الثامن عشر بجدول المسابقة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أرسنال يهزم نيوكاسل ويواصل مطاردة مانشستر سيتيواصل فريق أرسنال مطاردته لمانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على مضيفه نيوكاسل 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم ... رياضة عالمية
-
سيتي يخطف الصدارة.. ونيوكاسل يضرب ساوثهامبتونارتقى مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، وذلك بعد فوزه على ضيفه فولهام 2 -1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة ... رياضة عالمية
-
نيوكاسل يقترب من "الأبطال" برباعية إيفرتونتمسك نيوكاسل بالمركز الثالث بفوزه الكبير على مضيفه إيفرتون 4-1، ليبقى متقدماً على مانشستر يونايتد الذي يلتقي يوم الخميس أيضاً مع مضيفه توتنهام في ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية