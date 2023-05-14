أتلتيكو يخسر ويمنح ريال مدريد المركز الثاني

فشل فريق أتلتيكو مدريد في احتلال المركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه إلتشي صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فالنسيا على سلتا فيغو 2 - 1.

ويدين إلتشي بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيديل شافيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41.

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ورفع إلتشي، الذي كان قد هبط رسميا من دوري الدرجة الاولى، رصيده إلى 19 نقطة في المركز العشرين الأخير، وتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فالنسيا على مضيفه سلتا فيغو 2 - 1.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله جاستن كلويفرت في الدقيقة الثامنة، وتعادل سلتا فيغو بهدف سجله هاريس سيفيروفيتش في الدقيقة 60، قبل أن يسجل ألبيرتو ماري هدف الفوز لفالنسيا في الدقيقة 88.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف سلتا فيغو صاحب المركز الثالث عشر.