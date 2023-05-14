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تسديدة ماركو أسينسيو

أسينسيو يقود ريال مدريد للفوز على خيتافي

مدريد - د ب أ
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فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 1 - صفر يوم السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لماركو أسينسيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

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وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث وبفارق 11 نقطة خلف برشلونة المتصدر. وتوقف رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وبمقدور برشلونة أن يحسم لقب الدوري الإسباني يوم الأحد حال فوزه على ملعب مضيفه إسبانيول. كما يمكن لأتلتيكو مدريد استعادة موقعه في مركز الوصيف عبر الفوز على مضيفه إلتشي.

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