اتهام مشجع ليدز بالاعتداء على مدرب نيوكاسل

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، اتهام أحد مشجعي ليدز يونايتد بالاعتداء بعدما اقتحم المنطقة الفنية ودفع إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد في صدره خلال تعادل الفريقين 2-2 بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووقع الحادث في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت على إيلاند رود ملعب ليدز يونايتد وعلى إثره، قرر صاحب الضيافة معاقبة المشجع بالإيقاف مدى الحياة.
وقال هاو إنه لا يتذكر كثيرا عن الواقعة لكنه طالب بإجراءات أمنية أكبر خلال المباريات.
وقالت شرطة غرب يوركشاير عبر "تويتر": اتهمت الشرطة رجلا بالاعتداء واقتحام أرضية الملعب بعد حادثة وقعت في ملعب إيلاند رود خلال مباراة كرة قدم بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد.
وأضافت أن السلطات أخلت سبيل المشجع بكفالة على أن يمثل أمام القضاء في 21 يوليو المقبل.
ويحتل ليدز المركز 18 برصيد 31 نقطة من 36 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف إيفرتون الذي يستضيف مانشستر سيتي في وقت لاحق اليوم.
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