إنتر يهزم ساسولو ويرتقي إلى المركز الثالث

أحرز المهاجم روميلو لوكاكو هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 4-2 على ساسولو والتقدم إلى المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم قبل ثلاث جولات من النهاية يوم السبت.



وافتتح لوكاكو التسجيل بتسديدة قوية من مدى بعيد قبل الاستراحة، وأضاف روان تريسولدي مدافع ساسولو هدفا بطريق الخطأ في مرماه.



وجعل لاوتارو مارتينيز النتيجة 3-صفر بتسديدة بعيدة المدى، لكن ساسولو سجل هدفين بواسطة ماتيوس هنريكي ودافيدي فراتيسي ليفرض الضغط على إنتر قبل أن يسجل لوكاكو هدفا في الدقيقة قبل الأخيرة.



وأصبح رصيد إنتر 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو رابع الترتيب، ويتقدم بخمس نقاط على جاره ميلان الذي تعرض لخسارة مفاجئة 2-صفر أمام سبيتسيا في وقت سابق ليبقى في المركز الخامس.



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