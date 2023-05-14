إنهاء مباراة بالدوري الهولندي بسبب الشغب

توقفت مباراة غرونينغن وضيفه أياكس في الدوري الهولندي، بعدما تم إلقاء قنابل الدخان على أرض الملعب مرتين يوم الأحد.

وتوقفت المباراة أولا بعد سبع دقائق حينما تم إلقاء قنابل الدخان على أرض الملعب من جانب جماهير غرونينغن.

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وتم استئناف اللعب بعد 15 دقيقة، قبل أن يتوقف مجددا عقب دقيقتين فقط، حيث تم إلقاء المزيد من قنابل الدخان ليؤدي ذلك إلى إنهاء المباراة مبكرا.

وبحسب شبكة "إن أو إس" فإن الجماهير دخلوا أرض الملعب خلال التوقف الأول للمباراة، ورفعوا لافتات طالبوا فيها باستقالة إدارة نادي غرونينغن.

ونقلت شبكة "إي إس بي إن" عن الحكم يورين مانسشوت ومسؤولي غرونينغن قولهم بأنه كان هناك العديد من الإشارات حول احتمالية حدوث مشاكل قبل المباراة.

وجاءت المباراة بعد أسبوع واحد من تأكد هبوط غرونينغن للدرجة الثانية، ويواجه الآن النادي عقوبات محتملة بسبب واقعة اليوم الأحد.

وفي وقت لاحق من يوم الأحد، سيكون بمقدور فينورد الفوز بلقب الدوري الهولندي للمرة الأولى منذ عام 2017، في حال فوزه على جو أهيد إيغلز.