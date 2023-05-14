برايتون يذل أرسنال ويقرب سيتي من اللقب

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تعرض أرسنال لضربة جديدة في سعيه لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وخسر 3-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون بعد عرض متواضع يوم الأحد، ليمهد الطريق نحو تتويج مانشستر سيتي.
وبعد شوط أول دون أهداف، تأخر أرسنال بهدف سجله خوليو إنسيسو في الدقيقة 51، ثم أضاف البديل دينيز أونداف الهدف الثاني في الدقيقة 86، واختتم برفيس إستوبينيان الأهداف في الوقت بدل الضائع.
وتجمد رصيد أرسنال عند 81 نقطة من 36 مباراة وبقي في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي فاز 3-صفر على إيفرتون في وقت سابق اليوم وخاض 35 مباراة فقط. ويحتاج سيتي إلى انتصار واحد للاحتفاظ باللقب.
وقفز برايتون إلى المركز السادس برصيد 58 نقطة من 34 مباراة وأنعش آماله بقوة في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.
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