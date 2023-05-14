تشيلسي يتوصل لاتفاق مع المدرب بوكيتينو

ذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي منصب المدير الفني للفريق.
وبحسب العديد من التقارير الصحفية مساء السبت فإن تشيلسي توصل لاتفاق للتعاقد مع بوكيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ومن المتوقع أن يتولى المدرب الأرجنتيني البالغ عمره "51 عاما" المهمة خلفا للمدرب المؤقت فرانك لامبارد في نهاية الموسم،حسبما ذكرت وكالة بيه ايه ميديا البريطانية.
ولم يصدر تأكيد رسمي عن تشيلسي، الذي يبحث عن مدرب دائم عقب إقالة جراهام بوتر الشهر الماضي قبل نهاية عقده الذي كان يمتد لخمسة أعوام، وذلك في ضوء تراجع النتائج.
وسبق للامبارد تدريب تشيلسي بين عامي 2019 و2021 ثم عاد لتدريب الفريق بشكل مؤقت لكن المعاناة استمرت تحت قيادته حيث يحتل تشيلسي حاليا المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
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