تن هاغ: غارناتشو يتمتع بالجرأة الشديدة

قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن على الجناح الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو إثبات جدارته بمكان في التشكيلة الأساسية للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد موسم أول رائع سجل فيه اللاعب الشاب خمسة أهداف ولعب أربع تمريرات حاسمة.



وفي ظهوره الأول بعد تعافيه من إصابة في الكاحل، حسم البديل غارناتشو (18 عاما) فوز فريقه 2-صفر على وولفرهامبتون واندرارز بهدف سجله في الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني أمس السبت.



وأبلغ تن هاغ الصحفيين: شارك وقام بكل شيء تقريبا بصورة جيدة وسجل هدفا رائعا سيمنحه الثقة. عودته وقدرته على ترك بصمة أمر جيد بالنسبة لنا لما تبقى من الموسم.



وقال: أنا سعيد بقدرتنا على إشراك لاعبين شبان ويحدوني الأمل أنه سيتطور سريعا بما يمكنه من المنافسة على مكان بالتشكيلة الأساسية. فهذا هو التحدي القادم بالنسبة له.



واعتبر تن هاغ أن صناعة القرارات وتحليل المواقف وتحديد الوقت المناسب للتسديد على المرمى من بين المهارات التي يحتاجها غارناتشو ليضمن مقعدا في التشكيلة الأساسية.



وأضاف: قرارات كهذه هي الفارق بين اللاعب الجيد ولاعب القمة. لكن عندما تنظر إلى الصورة الشاملة، فإنه موهبة كبيرة ويتمتع بالجرأة الشديدة.



وقال إن الطريق إلى التشكيلة الأساسية مفتوح للاعبين الشبان أمثال غارناتشو الذي جدد عقده مع يونايتد حتى 2028.

وتابع: لكن في نهاية المطاف، يتوقف الأمر على اللاعب، فعليه أن يستثمر ويعد خطة للقيام بذلك.



ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 66 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ليفربول خامس الترتيب قبل ثلاث مباريات على نهاية الموسم.

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