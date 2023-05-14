صن داونز بتسعة لاعبين يتعادل مع الوداد

وضع القراءة
100% حجم الخط
اكتفى الوداد المغربي حامل اللقب بتعادل مخيب بدون أهداف مع تسعة لاعبين من ضيفه ماميلودي صن داونز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.
وطُرد نيو مايما لاعب صن دوانز في نهاية الشوط الأول بعدما أكد حكم الفيديو المساعد دهسه أحد لاعبي الوداد.
وعاد حكم الفيديو ليلفت نظر الحكم إلى تدخل عنيف من مارسيلو أليندي لاعب صن داونز في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع ليُكمل الفريق الجنوب إفريقي الدقائق الأخيرة بتسعة لاعبين.
وسيتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في جنوب إفريقيا السبت المقبل.
وكان الأهلي المصري، صاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب، فاز 3-صفر على مضيفه الترجي التونسي في الذهاب مساء الجمعة.
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الوداد يعول على جماهيره أمام صن داونز في قبل نهائي أبطال إفريقيايسعى الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أفضلية مهمة على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عندما يلتقي الفريقان ... رياضة
-
صن داونز يكرر تفوقه على بلوزداد ويتأهل لمقابلة الودادتأهل ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري 2-1، في ... رياضة عربية
-
صن داونز يمزق شباك بلوزداد في الجزائراقترب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي من الوصول إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالفوز خارج أرضه 4-1 على شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب دور ... رياضة عربية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية