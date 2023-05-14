غوارديولا يعلق على أنباء انتقال غندوغان إلى برشلونة

قدم إيلكاي غندوغان عرضا مميزا جديدا، ولم يتسبب فقط في فوز مانشستر سيتي 3-صفر على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بل دفع بيب غوارديولا للتأكيد على رغبته في بقائه.



وسجل اللاعب البالغ عمره "32 عاما"، الذي ينتهي عقده الشهر المقبل، هدفين رائعين في جوديسون بارك بعدما هز الشباك مرتين أيضا أمام ليدز يونايتد الأسبوع الماضي.



وقال غوارديولا: إنه يظهر مجددا ومجددا مستواه وأهميته. إنه ملتزم تماما داخل النادي ولا يتعلق الأمر فقط بتسجيل الأهداف، بل إنه يملك الزخم لأنه أمام ليدز كان اللاعب الأفضل واليوم أيضا.



وأضاف: إنه يستطيع أن يفعل أي شيء.



وذكرت تقارير أن غندوغان في طريقه للانتقال إلى برشلونة.



وقال غوارديولا: لا أحد يعرف ما سيحدث، فربما يستمر وأتمنى ذلك.



وردا على سؤال حوال مطالبته لإدارة النادي بالإبقاء على غندوغان ، قال المدرب الإسباني: نعم لقد طلبت ذلك.



وقال غوارديولا إن قائد سيتي لا يشتهر بصوته المرتفع لكن :عندما يتحدث، ينصت الجميع. هذه قوة القيادة.



وأضاف: إنه يظهر دوره القيادي في كل حصة تدريبية. إنه يصل في موعده، ويعيش وظيفته 24 ساعة كل يوم. إنه شخص يجيد التعامل ببراعة مع الضغوط.



وقبل ثلاث جولات من النهاية، يبدو أنه من الصعب إيقاف سيتي نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، حيث حقق 11 فوزا متتاليا ولم يخسر في آخر 22 مباراة في كل المواصفات.



ويستعد سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل بعد التعادل ذهابا 1-1 في مدريد. ويحلم سيتي بحصد اللقب القاري لأول مرة، كما وصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويحلم بتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم.

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