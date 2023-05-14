غوارديولا يهنئ روديغر ويدعم هالاند

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته في أن إرلينغ هالاند سيعود لأفضل مستوياته عندما يستضيف الفريق الإنجليزي منافسه ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أخفق المهاجم النرويجي في هز الشباك ذهابا.



وأحرز هالاند 51 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وهو رقم قياسي، لكن أنطونيو روديغر مدافع ريال مدريد فرض رقابة صارمة حدت من خطورة اللاعب النرويجي في التعادل 1-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء الماضي.



وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: تهانينا لروديغر. لكن لا يمكن أن نغفل أن

إرلينغ في 22 من عمره وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها بقبل نهائي دوري الأبطال.



وقال: إنها المرة الأولى التي يلعب فيها بإستاد برنابيو، أحد أكبر الملاعب، في مواجهة أحد أندية القمة الذي يمتلك لاعبين جيدين في كل المراكز، المرة المقبلة ستكون أسهل بعض الشيء.



وأضاف: إذا تمكن الفريق من رفع المستوى في بعض الأوجه بالطريقة التي نفكر بها استعدادا لمواجهة يوم الأربعاء، ربما سيكون الأمر أسهل بالنسبة له.

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