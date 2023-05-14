كانتي قد يغيب عن تشيلسي حتى نهاية الموسم

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المؤقت إن لاعب الوسط المؤثر نغولو كانتي قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.



وغاب بطل العالم 2018 مع فرنسا لفترة طويلة هذا الموسم بسبب الإصابات وخرج من التشكيلة خلال تعادل محبط 2-2 مع نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.



وأبلغ لامبارد الصحفيين أن كانتي (32 عاما) أصيب في ربلة الساق خلال التدريبات وربما يغيب لأسابيع.



وعلى الأرجح لن يشارك كانتي في ثلاث مباريات صعبة أمام مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد خارج أرضه وأمام نيوكاسل في ستامفورد بريدج بالجولة الأخيرة.



وينتهي عقد كانتي مع انتهاء الموسم الحالي، لكن وسائل إعلام بريطانية تكهنت بتجديد عقده.



ويحتل تشيلسي المركز 11 ويبدو في طريقه لإنهاء واحد من أسوأ مواسمه في عصر الدوري الممتاز رغم الصفقات الضخمة التي أبرمها النادي منذ وصول الملاك الأميركيين الجدد قبل عام واحد.



وعبر لامبارد، الذي حقق فوزا واحدا في ثماني مباريات بجميع المسابقات منذ خلف غراهام بوتر الشهر الماضي، عن إحباطه لغياب اللمسات الحاسمة.



وقال بعد أن أهدر تقدمه 2-1 أمام ضيفه فورست: يجب أن تكون حاسما أمام المرمى، في الوقت الحالي لا نتحلى بالفاعلية الكافية.



وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) أن تشيلسي توصل لاتفاق بالفعل مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق اللندني في الموسم المقبل.



وابتعد بوكيتينو، الذي قاد توتنهام هوتسبير لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، عن العمل منذ إقالته من تدريب باريس سان جيرمان العام الماضي.

مادة اعلانية