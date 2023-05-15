آينتراخت فرانكفورت يعلن ضم المصري عمر مرموش

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع اللاعب المصري عمر مرموش في صفقة انتقال حر من فولفسبورغ.
ووقع مرموش عقدا يستمر حتى يونيو 2027، وسينضم إلى آينتراخت فرانكفورت حامل لقب الدوري الأوروبي، اعتبارا من الصيف.
مادة اعلانية
وقال ماركوس كروش عضو مجلس إدارة آينتراخت لشؤون الرياضة: بضم عمر مرموش، نكون قد تعاقدنا مع لاعب بقدرات ستضيف المزيد من المرونة لهجومنا. عمر أثبت بالفعل قدراته في البوندسليغا، لكنه في الوقت نفسه لا يزال أمامه مساحة وإمكانيات لمزيد من التطور.
وسجل عمر مرموش خلال هذا الموسم ستة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات.
وشارك مرموش في 17 مباراة مع المنتخب المصري الأول سجل خلالها أربعة أهداف.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
نابولي يكرر تفوقه على أينتراخت فرانكفورتحقق نابولي إنجازاً تاريخياً بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر يوم الأربعاء ... رياضة عالمية
-
سباليتي يحذر نابولي من التراخي أمام فرانكفورتحذر لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم من اعتبار المواجهة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا محسومة، ... رياضة عالمية
-
نابولي يهزم فرانكفورت ويقترب من دور الثمانيةاقترب نابولي الإيطالي من بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بفوزه على ملعب مضيفه اينتراخت فرانكفورت الألماني 2 -صفر يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية