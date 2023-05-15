القبض على لاعب منتخب كوريا الجنوبية في الصين

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أبلغ مسؤول بسفارة كوريا الجنوبية في الصين "رويترز" أن لاعب كرة القدم الكوري سون جون-هو ألقي القبض عليه في شينيانغ في 12 أيار الماضي.
وسون لاعب دولي يلعب مع فريق شاندونغ تايشان الصيني، كما كان أحد العناصر التي شاركت مع كوريا الجنوبية في كأس العالم الأخيرة والتي ودعها المنتخب الآسيوي من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل.
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