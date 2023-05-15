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رافينا البرازيل كوريا
سون جون-هو يحاول قطع الكرة من البرازيلي رافينيا في كأس العالم الأخيرة

القبض على لاعب منتخب كوريا الجنوبية في الصين

العربية.نت
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أبلغ مسؤول بسفارة كوريا الجنوبية في الصين "رويترز" أن لاعب كرة القدم الكوري سون جون-هو ألقي القبض عليه في شينيانغ في 12 أيار الماضي.

وسون لاعب دولي يلعب مع فريق شاندونغ تايشان الصيني، كما كان أحد العناصر التي شاركت مع كوريا الجنوبية في كأس العالم الأخيرة والتي ودعها المنتخب الآسيوي من ثمن النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل.

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