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من لقاء إسبانيول وبرشلونة

برشلونة يسحق إسبانيول ويحسم لقب الدوري الإسباني

برشلونة - رويترز
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أحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه، بعدما فاز 4-2 على إسبانيول بفضل ثنائية روبرت ليفاندوفسكي يوم الأحد.

وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وهو فارق لا يمكن تعويضه.

وكان برشلونة الطرف الأفضل بوضوح أمام جاره المتواضع صاحب المركز قبل الأخير، وافتتح التسجيل بواسطة ليفاندوفسكي.

وأضاف أليخاندرو بالدي، الذي صنع الهدف الأول لزميله ليفاندوفسكي، الهدف الثاني بعد تمريرة بيدري في الدقيقة 20.

وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة قبل الاستراحة بخمس دقائق بعد تمريرة متقنة من رافينيا.

وأحرز المدافع جول كوندي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 53، لكن خابي بوادو قلص الفارق لإسبانيول في الدقيقة 73، ثم أضاف زميله خوسيلو الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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