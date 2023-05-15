اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
احتفالات لاعبي برشلونة بعد حسم اللقب يوم الأحد

برشلونة يطلق موكباً احتفالياً لفريقي الرجال والسيدات

برشلونة - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيطلق موكبا احتفاليا لفريقي الرجال والسيدات، إثر تتويج كل منهما بلقب الدوري الإسباني، وذلك بتواجد جميع اللاعبين واللاعبات على متن حافلة مفتوحة تجوب المدينة في وقت لاحق يوم الاثنين.

وأوضح برشلونة أن الموكب الاحتفالي سيمتد بطول ثمانية كيلومترات بين ملعب "كامب نو" والنصب التذكاري "قوس النصر"، وسينطلق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

مادة اعلانية

وتجدر الإشارة إلى أن الموكب سيكون الأول من نوعه منذ عام 2018.

وحسم فريق السيدات بنادي برشلونة تتويجه بلقب الدوري للمرة الثامنة في أبريل الماضي، كما حسم فريق الرجال تتويجه بالدوري يوم الأحد إثر فوزه على إسبانيول 4 - 2 ، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

ووسع برشلونة، الذي توج آخر مرة بلقب الدوري عام 2019، الفارق الذي يفصله في الصدارة عن غريمه ريال مدريد إلى 14 نقطة.

واحتفل مشجعو برشلونة باللقب السابع والعشرين لبرشلونة في الدوري منذ نهاية المباراة وخلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، في شوارع المدينة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
واشنطن بوست تكشف تفاصيل خيانة قائد "فاغنر" لروسيا.. ماذا عرض على أوكرانيا؟ واشنطن بوست تكشف تفاصيل خيانة قائد "فاغنر" لروسيا.. ماذا عرض على أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط