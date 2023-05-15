برشلونة يطلق موكباً احتفالياً لفريقي الرجال والسيدات

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أنه سيطلق موكبا احتفاليا لفريقي الرجال والسيدات، إثر تتويج كل منهما بلقب الدوري الإسباني، وذلك بتواجد جميع اللاعبين واللاعبات على متن حافلة مفتوحة تجوب المدينة في وقت لاحق يوم الاثنين.

وأوضح برشلونة أن الموكب الاحتفالي سيمتد بطول ثمانية كيلومترات بين ملعب "كامب نو" والنصب التذكاري "قوس النصر"، وسينطلق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).

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وتجدر الإشارة إلى أن الموكب سيكون الأول من نوعه منذ عام 2018.

وحسم فريق السيدات بنادي برشلونة تتويجه بلقب الدوري للمرة الثامنة في أبريل الماضي، كما حسم فريق الرجال تتويجه بالدوري يوم الأحد إثر فوزه على إسبانيول 4 - 2 ، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.

ووسع برشلونة، الذي توج آخر مرة بلقب الدوري عام 2019، الفارق الذي يفصله في الصدارة عن غريمه ريال مدريد إلى 14 نقطة.

واحتفل مشجعو برشلونة باللقب السابع والعشرين لبرشلونة في الدوري منذ نهاية المباراة وخلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، في شوارع المدينة.