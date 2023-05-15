بيولي يعلن موقف لياو قبل مواجهة إنتر

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، يوم الاثنين، إن المهاجم رافائيل لياو قد يكون لائقا لمواجهة إنتر ميلان حيث سيقدم دفعة كبيرة لفريقه الذي يأمل في العودة من التأخر بهدفين في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وغاب الجناح البرتغالي لياو، البالغ عمره "23 عاما"، عن مباراة الذهاب التي انتهت بالخسارة 2-صفر كما غاب أيضا عن الهزيمة المفاجئة أمام سبيتسيا في الدوري الإيطالي يوم السبت، بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في فوز فريقه على لاتسيو في الدوري مطلع الشهر الحالي.



ولعب لياو دورا محوريا مع ميلان هذا الموسم وسجل 13 هدفا وقدم عشر تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.



وقال بيولي بعد سؤاله عن لياو قبل مباراة العودة يوم الثلاثاء: لقد تحسن. مثله مثل رادي كرونيتش وجونيور ميسياس. ‬كل الأمور تسير على ما يرام. سيشارك جميع اللاعبين في مران يوم الاثنين استعدادا لمباراة الثلاثاء.



وقال بيولي إنه يثق في قدرة ميلان على العودة في النتيجة على ملعب سان سيرو بعد هزيمة الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب، حيث تلقى الفريق هدفين في أول عشر دقائق.



ولم يتأهل ميلان، الذي حقق اللقب سبع مرات، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا منذ فوزه بالبطولة عام 2007.



وقال بيولي: نركز على هدف واحد فقط وهو الفوز بالمباراة والتأهل للنهائي وهو ما لا يتوقعه أي شخص. تماما مثلما حدث في بداية العام الحالي ولم يتوقع أي شخص أن نكون في قبل النهائي. مباراة سبيتسيا أصبحت من الماضي ونركز فقط على مباراة الثلاثاء. نعلم أننا نبدأ دون أفضلية لكن لدينا الجودة لتغيير النتيجة. الآن أكثر من أي وقت مضى لا يعتقد أي شخص أن ميلان سيصل للنهائي. أعلم أننا نستطيع أن نلعب مباراة رائعة وأثق في قدرات فريقي. ارتكبنا بعض الأخطاء لكن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة ولا ننشغل بما حدث سابقا.

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