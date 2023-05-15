تشافي: الفوز بالدوري مهم لمستقبل برشلونة

وصف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة، شعور الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بأنه ساحر بعد إنهاء صيام العملاق الكاتالوني عن البطولة الذي امتد أربع سنوات.

وهذا اللقب الأول لتشافي في الدوري الإسباني كمدرب بينما حققه ثماني مرات في فترة اللعب.

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وحصد فريق تشافي اللقب قبل أربع جولات من النهاية بعد فوز سهل 4-2 بملعب غريمه بالمدينة إسبانيول الأحد مستفيدا من ثنائية للهداف روبرت ليفاندوفسكي في الشوط الأول.

وكان آخر تتويج لبرشلونة في الدوري بموسم 2018-2019 حين كان الأسطورتان ليونيل ميسي ولويس سواريز يقودان الهجوم، لكن اضطر الاثنان للرحيل بعد وقوع النادي في أزمة مالية عميقة وتراجعت قوة الفريق.

وأعاد تشافي برشلونة للقمة بعد أقل من عامين من عودته للنادي لخلافة رونالد كومان في نوفمبر 2021 وقال إن هذا اللقب محوري في مستقبل النادي، إذ أبلغ محطة "موفيستار بلس": الشعور ساحر بعد عمل استمر أكثر من عشرة أشهر وتضحيات، كان جهدا هائلا، بالنسبة للجماهير والنادي كان الفوز محوريا من أجل استقرار المشروع ونريد الاستمرار في هذا الاتجاه.

وأتبع: هذا اللقب يعني أننا نمضي بشكل جيد وسيمنحنا الاستقرار، رغم أن المهمة لم تنجز على مستوى المنافسات الأوروبية.

وفشل برشلونة في اجتياز دور 16 بدوري أبطال أوروبا في آخر ثلاثة مواسم. وبعد فترة الأمجاد من 2005-2019 حين توج بدوري الأبطال أربع مرات وبالدوري الإسباني عشر مرات وصل برشلونة إلى قبل نهائي المسابقة القارية العريقة مرة واحدة فقط منذ نال اللقب في 2014-2015، لكنه استمتع بمسيرة محلية رائعة هذا الموسم وتغلب على غريمه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية بجانب تتويجه بالدوري.

وأقر تشافي بأنه شعر بالضغط وعبر عن سعادته بدعم عائلته، وتابع: فكرت في زوجتي ووالديّ وأشقائي والطاقم.. عانينا كثيرا، ففي إسبانيا الانتقادات معتادة، واجهتها حين كنت لاعبا، لكنني عنيد وفي النهاية تحصل على مكافأة للعمل الدؤوب.