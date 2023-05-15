ليفركوزن يتعاقد مع المدافع الإسباني غريمالدو

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أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم يوم الاثنين، أنه تعاقد مع المدافع الإسباني أليخاندرو غريمالدو قادماً من بنفيكا البرتغالي، بعقد يمتد حتى صيف 2027 في صفقة انتقال حر.
وقال سيمون رولفس مدير الكرة بنادي ليفركوزن: غريمالدو مدافع يتمتع بإمكانيات هائلة ومهارات فنية عالية من الناحية التكتيكية. هو خطير أمام المرمى ويملك الكثير من الخبرة.
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ويحمل غريمالدو حاليا أكبر عدد من التمريرات الحاسمة لبنفيكا في الموسم الجاري، حيث صنع 15 هدفا، وقد ساعد الفريق في أن يقف الآن على بعد انتصار واحد من التتويج بالدوري البرتغالي الممتاز.
وقال غريمالدو: لعبت لواحد من أبرز أندية أوروبا لمدة سبعة أعوام، لكنني الآن متحمس لاستعراض نقاط قوتي في ألمانيا.
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