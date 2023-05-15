الإصابة تنهي موسم بوغبا

يغيب لاعب الوسط الفرنسي، بول بوغبا، بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة جديدة، في فخذه الأيسر مساء الأحد، حسب ما علمت وكالة "فرانس برس" من ناديه يوفنتوس ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وكشفت الفحوص التي أجريت للاعب صباح الاثنين في المركز الطبي للنادي، عن إصابة على مستوى العضلة اليمنى من الفخذ الأيسر.
ويؤدي هذا النوع من الإصابات إلى غياب يمتد بين 15 و20 يوما حسب ما أوضح مصدر في النادي لـ"فرانس برس".
ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجدداً مع فريق السيدة العجوز.
وقد يكون بوغبا جاهزاً في معسكر منتخب فرنسا المقبل في يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.
ولم يكن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق محظوظاً في مشاركته الأولى كأساسي منذ أكثر من سنة، إذ وقع فريسة الإصابة بعد 23 دقيقة فقط من نزوله الأحد ضد كريمونيزي في الدوري المحلي (سيري أ).
ترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.
بعد عودته الصيف الماضي من يونايتد، عاش جحيم الإصابات أولا في ركبته اليمنى في يوليو أجبرته على الخضوع لجراحة مطلع سبتمبر أبعدته عن مونديال قطر 2022.
أصيب في مارس بفخذه الأيمن، ثم عاد إلى اللعب تدريجاً منتصف أبريل قبل محنته الأخيرة. خاض 10 مباريات هذا الموسم، في مدة أقصاها 25 دقيقة.
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