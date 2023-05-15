يوفنتوس يستعد لإشبيلية بثنائية في كريمونيزي

انفرد يوفنتوس بوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه كريمونيزي الأحد، في المرحلة الـ35 للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي أقيمت يوم الأحد عن تعادل روما مع مضيفه بولونيا بدون أهداف، وفوز مونزا على ضيفه نابولي 2 - صفر، وفيورنتينا على ضيفه أودينيزي بنفس النتيجة، وتورينو على مضيفه فيرونا 1 - صفر.

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وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي في البطولة، إلى 69 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط أمام إنتر، صاحب المركز الثالث، فيما توقف رصيد كريمونيزي عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل البقاء بالمسابقة، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض المراحل الثلاث الأخيرة بالمسابقة.

وعلى ملعب (أليانز ستاديوم)، افتتح نيكولو فاغيولي التسجيل لمصلحة يوفنتوس في الدقيقة 55، فيما تكفل بريمر، بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ويأتي هذا الانتصار ليرفع من معنويات لاعبي يوفنتوس قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد مضيفه إشبيلية الإسباني يوم الخميس القادم في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي.

ويسعى يوفنتوس للفوز على منافسه الأندلسي، للظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية في المسابقة القارية، بعدما تعادل الفريقان 1 - 1 في لقاء الذهاب الذي أقيم بإيطاليا يوم الخميس الماضي.