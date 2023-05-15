مدير الكرة في دورتموند يتوقع رحيل بيلنغهام

يتوقع سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم سباقا بين أندية القمة في أوروبا خلال الصيف من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلنغهام، مشيراً إلى أن اللاعب قد يرحل عن دورتموند في حال تلقي العرض المناسب.

وقال وكيل في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية مساء الأحد :أعتقد أن السباق من أجله سيتسم بالمزيد من الزخم عقب الموسم، وفي حال رحيله، ربما يعود ذلك بالكثير من الأموال لنا، ويمكننا القول في النهاية: حسنا، هذا سيناريو دائما ما كنا نجد حلولا له في الماضي. لذلك نحن نشعر بارتياح شديد الآن.

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ولن يكون بيلنغهام أول نجم شاب يرحل عن دورتموند في الأعوام الأخيرة، حيث سبق للنادي أن باع عثمان ديمبلي لبرشلونة وجدون سانشو لمانشستر يونايتد وإيرلنغ هالاند لمانشستر سيتي في صفقات كبيرة.

وانضم بيلنغهام إلى بوروسيا دورتموند عام 2020 قادما من برمنغهام سيتي الإنجليزي مقابل 25 مليون يورو ومن المفترض أن يستمر عقده حتى عام 2025.