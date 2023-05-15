8 بقوا منذ آخر فوز اتحادي.. وسعود في الجانب الآخر

سيكون 8 من لاعبي اتحاد جدة ضمن التشكيلة التي فازت على الهلال آخر مرة قبل أكثر من عامين، بينما سيظهر سعود عبدالحميد الذي سجل هدف الفوز في تلك الليلة شهر أبريل 2021 في الملعب لكن بقميص الأزرق ضد فريقه السابق.
وحقق اتحاد جدة فوزه الأخير على الهلال قبل أكثر من عامين بفضل هدفين من عبدالمحسن فلاتة وسعود عبدالحميد، وهو الفوز الاتحادي الوحيد خلال آخر 12 مباراة جمعت الفريقين ببطولة الدوري.
وبقي من تلك القائمة التي شهدت الفوز الاتحادي كل من الحارس مارسيلو غروهي وحمدان الشمراني وعمر هوساوي وعبدالعزيز البيشي ورومارينيو وعوض الناشري وعبدالرحمن العبود وهارون كمارا، بينما سيغيب مهند الشنقيطي عن مواجهة يوم الثلاثاء بعد إصابته في وقت سابق وانتهاء موسمه.
وكان سعود عبدالحميد أساسياً في قائمة الاتحاد التي اختارها المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، لكنه منذ يناير 2022 وهو يدافع عن ألوان الهلال الذي انتقل إليه في صفقة انتقال حر.
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