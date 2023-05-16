التعاقد مع "المنحوس" غريزمان يعني ضياع بطولة الدوري

حقق برشلونة، يوم الأحد، لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ 27 في تاريخه، ويبدو أن تخلصه من اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، أعاد إليه لقب "لا ليغا" بعد 3 سنوات لم يخرج فيها الكأس من خزائن ثنائي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو.



وعلى الرغم من أن غريزمان "32 عاما" خاض 14 موسما في الدوري الإسباني، فإنه لم يتمكن من الفوز باللقب مع الفرق الثلاثة التي ارتدى قمصانها في إسبانيا، بداية من ريال سوسييداد مرروا بأتلتيكو مدريد ثم برشلونة قبل أن يعود إلى "الروخي بلانكوس".



وانضم النجم الفائز بلقب كأس العالم 2018 مع فرنسا إلى أتلتيكو مدريد صيف 2014، حينها كان النادي قد حقق لقب الدوري موسم 2013-2014، وعزز نادي العاصمة صفوفه بالمهاجم الفرنسي مقابل 30 مليون يورو لمدة 6 سنوات، سعيا للاحتفاظ بلقبه.





ولم يتمكن أتلتيكو من الفوز مجدداً بلقب الدوري الإسباني، حيث ظفر به برشلونة 4 مرات مقابل مرة واحدة لريال مدريد.



وبعدما حقق النادي الكتالوني لقب الدوري للمرة الـ 26 في موسم 2018-2019، أعلن التوقيع مع غريزمان في 12 يوليو 2019 بعد أن دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 120 مليون يورو إلى أتلتيكو، ووقع عقدا لمدة 5 سنوات.

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ولم يتمكن النادي الكتالوني بعدها من المحافظة على لقبه، إذ ظفر ريال مدريد بالدوري للمرة الـ 34 في تاريخه، وفي الموسم التالي تمكن فريقه غريزمان السابق أتلتيكو مدريد من العودة إلى منصات التتويج وتحقيق الدوري للمرة الـ 11 بعد غياب دام لستة مواسم.



ومع أنطوان غريزمان فشل برشلونة أيضا في الحصول على لقب الدوري في موسم 2021-2022، والذي حققه غريمه التقليدي ريال مدريد للمرة الـ 35 في تاريخه، قبل أن يقرر النادي الكتالوني التخلص من لاعبه الفرنسي.



وفي 31 أغسطس 2021، أعلن أتلتيكو مدريد أنه استعاد مهاجمه السابق أنطوان غريزمان من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ثم أعلن في 10 أكتوبر 2020 تعاقده بشكل دائم مع المهاجم مقابل 20 مليون يورو بعقد يمتد حتى 2026.





ليتمكن برشلونة حسم لقب الدوري في الموسم الحالي، يوم الأحد، إثر فوزه على إسبانيول 4 - 2 ، وذلك قبل أربع مراحل من نهاية الموسم.



ويملك أنطوان 3 ألقاب مع أتلتيكو، السوبر الإسباني إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس الدوري الأوروبي أيضا، ويملك في رصيده 337 مباراة بقميص "الروخي بلانكوس" و155 هدفا وصنع 72 هدفا.



أما مع برشلونة خاض 102 مباراة، وسجل 35 هدفا وصنع 17 هدفا، وفاز مع النادي الكتالوني بلقب كأس ملك إسبانيا موسم 2020-2021، علما بأنه لعب مع ريال سوسييداد 202 مواجهة، أحرز 52 هدفا إضافة إلى 18 تمريرة حاسمة.



وعلى المستوى الدولي، حقق لقب مونديال 2018 إضافة إلى جانب دوري الأمم الأوروبية 2021، وخسر نهائي كأس العالم 2022 وقبلها نهائي كأس أوروبا 2016 مع "الديوك"، إضافي إلى خسارة نهائيين في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد 2014 و2016 أمام ريال مدريد.