الصين: اللاعب الكوري المحتجز متهم بالرشوة

أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء أن السلطات الأمنية في إقليم لياونينغ احتجزت لاعب كرة قدم من كوريا الجنوبية في شبهة تلقيه رشى من موظفين غير حكوميين.

وكان مصدر دبلوماسي من كوريا الجنوبية قد قال الاثنين إن لاعب كرة القدم الكوري الجنوبي سون جون-هو محتجز لدى الشرطة في شمال شرق الصين لصلته بقضية رشوة منذ يوم الجمعة الماضي.



وسون لاعب دولي يلعب مع منتخب كوريا الجنوبية وفريق شاندونغ تايشان الصيني الواقع في إقليم شاندونغ بشمال شرق البلاد.



وقال وانغ ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية: الصين دولة تتبع سيادة القانون وتعالج القضايا ذات الصلة وفقا للقانون، لحماية جميع الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية.



وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن مهمتها في الصين تتمثل في تقديم الدعم المطلوب إلى سون، لكنها رفضت الكشف عن أي تفاصيل إضافية بداعي الحفاظ على الخصوصية.



وقال مسؤول في اتحاد كوريا الجنوبية إنه تواصل مع شاندونغ تايشان للحصول على توضيح للأمر، لكنه لم يتلق ردا بعد.

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