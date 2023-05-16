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أبو خلال اشتبك مع نائبة رئيس بلدية المدينة

المغربي أبو خلال يشتبك مع مسؤولة.. وتولوز يعاقبه

تولوز - رويترز
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أعلن نادي تولوز المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم معاقبة المهاجم زكريا أبو خلال بالمران منفردا، لحين الخضوع لتحقيق، بعد مزاعم بالدخول في مشادة مع مسؤولة محلية.

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" أن أبو خلال دخل في مشادة مع لورنس أريباج نائبة رئيس بلدية تولوز، المسؤولة عن الجانب الرياضي، خلال حفل الفوز بكأس فرنسا عقب الانتصار على نانت في النهائي.

وقالت أريباج للإذاعة المحلية إن الواقعة حدثت بعدما طلبت من اللاعبين التزام الصمت خلال الحفل، وأضافت: لم يشعر اللاعبون بالرضا بعد مطالبتهم بالصمت.

وقال تولوز في بيان: ردا على المزاعم الخطيرة المنشورة في الإذاعة ضد زكريا أبو خلال لاعب نادي تولوز لكرة القدم، يعلن النادي أن اللاعب سيتدرب منفردا بعيدا عن باقي التشكيلة حتى إشعار آخر وفي انتظار نتيجة التحقيق الداخلي.

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