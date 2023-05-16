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جوردي كرويف بوسكيتس
كرويف إلى جانب سيرجيو بوسكيتس في مناسبة سابقة

برشلونة يعلن رحيل مديره الرياضي جوردي كرويف

برشلونة - رويترز
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أعلن نادي برشلونة الفائز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن جوردي كرويف المدير الرياضي سيغادر منصبه بنهاية الموسم بعد قضاء عامين مع الفريق.

وانضم الهولندي كرويف، البالغ عمره 49 عاما وابن أسطورة برشلونة يوهان كريف، لإدارة النادي الكتالوني في سبتمبر 2021، ويرحل الآن بعد أيام من إعلان ماتيو أليماني المسؤول الرياضي البارز تركه النادي.

وقال برشلونة في بيان: جوردي كرويف المدير الرياضي للنادي لن يجدد عقده بنهاية الموسم الحالي بسبب رغبته في خوض تجربة مهنية جديدة، لقد أعلن قراره صباح اليوم الثلاثاء للرئيس جوان لابورتا موضحا أنه بعد عامين في هذا المنصب يود الرحيل لخوض تحديات جديدة.

وأتبع: يود نادي برشلونة أن يشكر جوردي كرويف على مساهماته الهامة كعضو في لجنة الرياضة ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الاحترافية في المستقبل.

وأضاف برشلونة، الذي فاز بلقب الدوري للمرة 27 والأولى في أربع سنوات مطلع الأسبوع الحالي، أن كرويف سيواصل مساعدة النادي في انتقاله نحو هيكل تنفيذي جديد ومساعدته في سوق الانتقالات المقبلة.

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