صلاح يتحول إلى صانع ألعاب ويقود ليفربول إلى فوز كبير

واصل ليفربول الخامس ضغطه على نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع بفوزه على ليستر سيتي الجريح 3-صفر يوم الاثنين في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة تألق فيها النجم المصري محمد صلاح من خلال ثلاث تمريرات حاسمة.

ورفع المصري محمد صلاح كرة متقنة عند القائم البعيد تابعها كورتيس جونز غير المراقب بسهولة داخل الشباك في الدقيقة 33، وبعد 3 دقائق استفاد اللاعب ذاته من تمريرة لمحمد صلاح ليسجل الهدف الثاني.

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وفي الشوط الثاني حرك صلاح ركلة حرة مباشرة باتجاه ترنت ألكسندر أرنولد الذي أطلقها في سقف شباك ليستر سيتي حاسما النتيجة نهائيا في صالح فريقه قبل 19 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع ليفربول رصيده إلى 65 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل ويونايتد لكن الأخيرين خاضا مباراة أقل، وفي المقابل تجمد رصيد ليستر عند 30 نقطة في المركز قبل الأخير ليبقى مهددا فعليا بالسقوط.