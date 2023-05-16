غوارديولا بكل ثقة: الإرث الذي صنعته في سيتي "استثنائي"

أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن الأسابيع المقبلة لن تحدد الإرث الذي صنعه مع النادي لأن ما فعله مع الفريق كان استثنائياً.



واقترب مانشستر سيتي اقترب من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة في آخر ستة أعوام تحت قيادة المدرب الإسباني، الذي يمكنه التتويج بالثلاثية، لاسيما أن الفريق مازال ينافس في بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وستكون الفرصة سانحة لمانشستر سيتي الأربعاء للوصول للمباراة النهائية بدوري الأبطال، عندما يستضيف فريق ريال مدريد في مباراة الإياب للدور قبل النهائي، علما أن مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا انتهت بالتعادل 1-1.

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ولطالما كان الهدف الأهم لفريق مانشستر سيتي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن غوارديولا، الذي توج باللقب مرتين مع برشلونة وحقق تسع ألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، لا يعتقد أن سمعته تتوقف على هذا، وقال: إرثي استثنائي بالفعل، لقد وصلنا إلى هذا الدور عدة مرات بالفعل. لسنا أغبياء، نعلم أهمية مباراة الأربعاء، وربما هي أهم مباراة منذ تواجدت هنا.

وأضاف: أقول للاعبين، عيشوا اللحظة واستمتعوا بها، وكم نحن محظوظون بها. الأمر بأيدينا، الأمر منوط بنا، لا يجب أن نقوم بأي شيء استثنائي علينا فقط أن نلعب بطريقتنا ونقدم كل ما عندنا. لدي شعور رائع بشأن الفريق. أيا كان ما سيحدث، فشكرا لكم على إحضارنا هنا مرة أخرى.

وأكد: الإرث هو أننا قمنا بأشياء رائعة لعدة سنوات، الجماهير ستتذكر هذا الجيل من اللاعبين الذين سجلوا العديد من الأهداف لخمس أو ست سنوات وتلقوا أهدافا قليلة، وأننا فزنا بالعديد من البطولات وفزنا بشكل جيد، وينبغي على الناس أن تتذكر هذا.