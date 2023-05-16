كلوب يطلب مواصلة الضغط لخطف بطاقة "الأبطال"

طالب يورغن كلوب مدرب ليفربول فريقه بمواصلة الضغط على منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في آخر جولتين من الموسم، للتمسك بآماله في إنهاء الموسم في المربع الذهبي.



وضمن ليفربول على الأقل المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد فوزه 3-صفر على ليستر سيتي الاثنين والتأخر بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب ونيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث رغم أنه يتبقى لكل منهما مباراة إضافية.



وقال كلوب، بعدما حقق ليفربول فوزه السابع على التوالي، إنه لم يكن متأكدا منذ ستة أسابيع من فرص ليفربول في اللعب في أوروبا، وأضاف للصحفيين: لم أكن أثق أن هذا سيحدث. كنا نفتقد الاستمرارية في هذا الوقت ولم تكن هناك سوى فرصة واحدة للوصول إلى هذا الموقف وهو الفوز بكل المباريات المتاحة.

وأتبع: كل شيء آخر لا يتعلق بأيدينا، لكننا نعرف أنه يجب الفوز بكل المباريات حتى نهاية الموسم لنمتلك فرصة، أنت تتمنى في كل الأحوال خسارة المنافسين... مهمتنا هي مواصلة الضغط.



ويستضيف ليفربول منافسه أستون فيلا يوم السبت قبل أن يختتم الموسم في ضيافة ساوثهامبتون الذي تأكد هبوطه للدرجة الأدنى.

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