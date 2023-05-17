الهلال يعطّل اتحاد جدة وينعش آمال النصر

خطف الهلال تعادلاً مثيراً من ضيفه اتحاد جدة في اللحظات الأخيرة من قمة الجولة 27 بعدما سجل البرازيلي ميتشائيل ديلغادو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت 2-2 يوم الثلاثاء.

وتقدم اتحاد جدة مبكراً في الدقيقة 8 عبر البرازيلي إيغور كورونادو بفضل تمريرة حاسمة من المغربي عبدالرزاق حمدالله، وعاد الأخير ليصنع هدفاً لأحمد بامسعود بعد مرور نصف ساعة من بداية المباراة، لكن مصعب الجوير قلص الفارق في الدقيقة 41 بعدما كشفت تقنية الفيديو تجاوز الكرة خط مرمى البرازيلي مارسيلو غروهي.

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وفي الشوط الثاني وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سدد ميتشائيل كرة قوية لم يستطع غروهي التصدي لها، وأخرجها المصري أحمد حجازي من داخل المرمى، ليعود الحكم مجدداً إلى تقنية الفيديو ويحتسب هدف تعادل الهلال.

وبقي الاتحاد في الصدارة برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه النصر الذي كسب الطائي 2-0 في ذات التوقيت، قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة، بينما يملك الهلال 50 نقطة في المركز الرابع.